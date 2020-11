Objetos furtados da igreja foram recuperados por agentes da PF Divulgação

Rio - A Polícia Federal recuperou, nesta sexta-feira (13), mais uma obra pertencente ao acervo da Igreja Matriz Nossa Senhora do Pilar, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense.



A Igreja, tombada pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional desde 1938, sofreu vários furtos desde 1960 até a década de 2000.



Funcionários da Mitra Diocesana de Duque de Caxias com apoio de historiadores e restauradores realizam um trabalho contínuo de identificação e monitoramento de leilões de arte sacra.



Esta é a sétima obra identificada e recuperada desde 2016.