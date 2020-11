Por Karina Fernandes

Publicado 16/11/2020 00:00

Ela tem apenas 19 aninhos, já coleciona milhões de visualizações e seguidores na internet e agora faz parte da lista das 20 cantoras latinas para descobrir antes de 2020 acabar, feita pela revista Billboard. Bianca mora na Barra da Tijuca e vem se destacando na música, principalmente após seu hit Tudo no Sigilo, canção que gravou em parceria com Vytinho NG, bombar por todo lado.

"São coisas como esta indicação que me fazem acreditar mais nos meus sonhos e acreditar que estou no caminho certo. Gente, eu estou muito feliz! Estou chocada aqui, vocês têm ideia? Estou até sem reação. Fui indicada pela Billboard, praticamente como artista revelação, artistas que ainda precisam ser vistos em 2020. A única brasileira na lista da Billboard. Da Billboard! Quem me acompanha, já sabe da minha trajetória, das coisas que precisei passar por amor a música. E é isso que me dá forças para passar por tudo o que já foi, e o que ainda passo", afirma, emocionada.

O clipe de Tudo no Sigilo, lançado em fevereiro no YouTube, conta com mais de 74 milhões de views. Bianca também gravou uma versão acústica da faixa, que tem mais de 254 mil visualizações. "Agora, com seu novo single Cara-metade, a aspirante a cantora latina está construindo seu nome como a próxima estrela do funk brasileiro", diz a revista.

A artista conta que mesmo esperando que a música Tudo no Sigilo desse certo, não imaginada que seria esse sucesso todo. "Nunca imaginei que pudesse chegar a esse ponto de estar tocando no Brasil todo, de ter famosos cantando, dançando. Não imaginava mesmo, porque é difícil isso acontecer. E para mim isso ainda é meio surreal, é inacreditável. Até ontem, eu estava chorando achando que não iria conseguir. Realmente ainda não consigo acreditar, mas está acontecendo e eu fico muito emocionada com isso", revela a morena.

Nascida no município de Campos dos Goytacazes, no Norte Fluminense, Bianca veio morar no Rio há 2 anos, aos 17, em busca de seu sonho de infância: ser cantora. Passando por diversos municípios do estado, inclusive vivendo em comunidades, como a Rocinha, a jovem tem que lidar com a imensa saudade da família. "É tudo pela música. E ver resultados é muito incrível! Acreditem nos sonhos de vocês, corram atrás mesmo, independentemente de quais sejam os obstáculos."

Bianca conta que aproveitou o tempo de isolamento social, obrigatório devido à pandemia do novo coronavírus, para produzir muito e promete que vem muita coisa boa por aí. "Dediquei boa parte do meu tempo em estúdio, gravando vídeos e tentando ficar mais próxima do meu público pelo Instagram, TikTok e outras redes sociais. Tem muita coisa boa para vir por aí. Não posso adiantar muito detalhes, mas estamos trabalhando com muito carinho", conta ela, que está retomando sua agenda aos poucos.