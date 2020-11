Por O Dia

Publicado 16/11/2020 00:00

Alguém já imaginou a Branca de Neve descendo na nave espacial que a apresentadora Xuxa, a eterna Rainha dos Baixinhos, usava em seu programa na década de 90? Pois foi assim que a atriz mirim, Hadassa Gladstone, chegou ao seu aniversário de 5 anos, que teve como tema a princesa da Disney. A comemoração respeitou todos os protocolos de segurança, devido à pandemia do novo coronavírus, e foi realizada na badalada casa de festas Casa X, no bairro do Recreio dos Bandeirantes.

O tema da festança foi escolhido pela própria aniversariante, que estava muito feliz rodeada por seus familiares e amigos. "Foi um momento mágico em meio a um ano conturbado e difícil. Estamos aqui para celebrar a vida e as conquistas de Hadassa que, mesmo em um ano de caos, conseguiu se destacar em sua carreira artística", afirmou Fábio Canuto, pai da menina.

A festa contou com a presença de várias personalidades do meio artístico, modelos e influencer digital kids, como Pietra Amaya, Giovana Mendes, entre outros.

Segundo Pietra, que está no curta Asfixia, interpretando uma hippie vivendo, a personagem Helena. "Foi a festa do ano, um verdadeiro sucesso. Me emocionei em vários momentos, principalmente quando minha amiga desceu na nave da Xuxa, ao som de Lua de Cristal", disse.

Giovana, que atuou na peça A Bruxinha que era Boa, conta que se divertiu: "Foi emocionante, me senti em um verdadeiro conto de fadas. Tudo muito lindo, será inesquecível", disse.

Hadassa só teve a agradecer a todos os convidados que celebraram com ela a chegada desse novo ciclo. A festa encerrou com um lindo momento ao som de um dos clássicos de Roberto Carlos, Como é Grande o meu Amor por você, uma homenagem de seus pais.

Mais momentos da menina podem ser conferidos no Instagram oficial da atriz (@hadassagladstone).