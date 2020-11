Severino espancou a esposa quase até a morte dela Reprodução

Por RAI AQUINO

Publicado 14/11/2020 09:51 | Atualizado 14/11/2020 10:02

Rio - Policiais da Delegacia Especial de Atendimento à Mulher (Deam) do Centro prenderam, nesta sexta-feira, um homem que agrediu violentamente a própria esposa no Complexo da Maré, na Zona Norte do Rio. Na madrugada do último domingo, Severino Marcelo da Silva, de 42 anos, deu vários socos no rosto da mulher, fazendo com que ela desmaiasse. O casal está junto há cerca de nove meses.

De acordo com a delegada Débora Ferreira Rodrigues, titular da Deam Centro, a briga começou quando os dois voltavam de uma festa. Severino, que é dono de um restaurante no Morro do São Carlos, pegou o celular da mulher, que é auxiliar de cozinha, e a ameaçou caso encontrasse algo "suspeito".

"Ele sempre a ameaçou dizendo que no dia em que achasse alguma coisa no aparelho ia bater nela. Ao pegar o aparelho, ele viu não sei o que, ficou com muita raiva e começou a espancá-la. Ele a enforcou várias vezes, fazendo com que ela desmaiasse", conta a delegada.

Ainda segundo a delegada, após as agressões, que duraram cerca de duas horas, Severino procurou a filha de 18 anos da auxiliar de cozinha, para que ela o socorresse.

O agressor foi encontrado no Estácio Reprodução "Ele ligou para a menina e disse 'vem cá socorrer sua mãe'", afirma Rodrigues, dizendo que quando a moça chegou ao local, encontrou a mãe caída no chão, totalmente ensanguentada.

A mulher foi socorrida na UPA da Maré, mas por causa dos graves ferimentos foi levada ao Hospital Municipal Salgado Filho, no Méier, onde ficou três dias. Mesmo internada, ela sofria ameaças do marido. A filha procurou a polícia para denunciar o padrasto.

"Ele já demonstrava um comportamento de um potencial agressor, porque o ciúme possessivo é característica de um relacionamento agressivo. Ela só não morreu por circunstancias alheia à vontade dela", alerta a delegada.

Os policiais da Deam Centro tentaram prender Severino em flagrante, na casa e no restaurante dele, mas não o encontraram. Como a cinco dias das eleições, apenas pessoas com prisão em flagrante podem ser capturadas, a delegada recorreu à Justiça para ver se conseguia prendê-lo.

O VI Juizado da Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher (Leopoldina) autorizou, na quarta-feira, o cumprimento imediato do mandado de prisão temporária, para assegurar a proteção da mulher.

"O direito ao sufrágio não deve se sobrepor ao direito de incolumidade física e psíquica da vítima", a juíza Katerine Jatahy Kitsos Nygaard escreveu na sentença.

Severino foi capturado no Estácio e ficou quieto ao ser encontrado pelos policiais. Ele foi autuado por tentativa de feminicídio, que é o crime cometido contra vítima em função de sua condição de mulher.

"Essa vítima teve um AVC sete meses atrás e ele sabia disso. Durante as agressões, ele deu vários socos na cabeça dela, por isso o atuei como tentativa de feminicídio, porque se você sabe que a sua esposa teve um AVC há meses e bate e dá socos na cabeça dela, você não quer machucar, você quer matar", defende Rodrigues.