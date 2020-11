Tempo vai ficar estável até segunda Reginaldo Pimenta / Agência O Dia

Por O Dia

Publicado 14/11/2020 11:42 | Atualizado 14/11/2020 11:42

Alerta Rio, o céu vai ficar de nublado a parcialmente nublado durante o dia, sem chuva. A temperatura mínima será de 19°C e máxima chegará aos 33°C. Rio - Quem for à rua neste domingo para votar nas eleições deste ano pode deixar o guarda-chuva em casa porque a previsão é de tempo estável. De acordo com o sistema, o céu vai ficar de nublado a parcialmente nublado durante o dia, sem chuva. A temperatura mínima será dee máxima chegará aos

Às 9h30 deste sábado, a cidade voltou ao estágio de normalidade. O Rio estava em estágio de mobilização por causa do tempo desde as 19h30 do último domingo. O estágio de normalidade é o primeiro em uma escala de cinco e significa que não há ocorrências de grande impacto.

Na segunda, a previsão também é de tempo instável. Já na terça, deve chover moderadamente por causa da chegada de uma frente fria que se formará no oceano e influenciará o tempo na cidade a partir da tarde. O mesmo será visto na quarta, que tem previsão de chuva de fraca a moderada, a qualquer hora.

Veja previsão até quarta:

. SÁBADO: Mínima: 20ºC Máxima: 30°C

. DOMINGO: Mínima: 19ºC Máxima: 33ºC

. SEGUNDA: Mínima: 19ºC Máxima: 34ºC

. TERÇA: Mínima: 21ºC Máxima: 28ºC

. QUARTA: Mínima: 19ºC Máxima: 24ºC