Metrô Rio terá esquema especial para atender eleitores no pleito deste domingo Estefan Radovicz / Agência O Dia

Por O Dia

Publicado 14/11/2020 12:28 | Atualizado 14/11/2020 12:38

Rio - O MetrôRio montou um esquema especial de funcionamento para o primeiro turno das eleições municipais de 2020, neste domingo (15). A concessionária vai disponibilizar trens extras para atender os eleitores.



As estações das linhas 1, 2 e 4 vão abrir às 7h e a operação se encerrará às 23h. Neste sábado (14), o funcionamento será até à 0h, como já acontece normalmente nos fins de semana. A baldeação será feita na estação Estácio para transferência entre as linhas 1 e 2.



METRÔ NA SUPERFÍCIE



As linhas de ônibus do Metrô na Superfície (Antero de Quental – Gávea e Botafogo – Gávea) também vão operar nos horários regulares de fim de semana, com funcionamento neste sábado, das 5h às 23h30, e no domingo, das 7h às 22h30.



COMPRA DE CARTÕES



A concessionária recomenda que os clientes comprem e recarreguem seu cartão com antecedência, facilitando a entrada no sistema. Os passageiros podem, ainda inserir créditos pelo site giro.metrorio.com.br/ ou no aplicativo Giro MetrôRio, além de usar o pagamento por aproximação, presente nos cartões de crédito e débito Visa e Mastercard ou dispositivos como celulares, relógios e pulseiras, com a tecnologia NFC.



Os clientes também podem usar seus cartões Visa e Elo em carteiras digitais como Apple Pay, Google Pay e Samsung Pay, além do Pic Pay, para pagamento da tarifa por aproximação.



HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO DURANTE FIM DE SEMANA DE ELEIÇÕES



- Sábado (14) - Funcionamento normal, das 5h até a meia-noite.



- Domingo - Eleições (15) - Funcionamento normal de domingos e feriados, das 7h às 23h.



Nos dois dias, a linha 2 terá operação de Pavuna até a estação Estácio, com transferência entre as linhas 1 e 2 na estação Estácio.