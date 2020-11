Aziz Chidid Neto Divulgação

Publicado 14/11/2020 21:41 | Atualizado 14/11/2020 21:47

Rio - Morreu, na tarde deste sábado, aos 66 anos, o médico e empresário Aziz Chidid Neto, presidente do grupo Memorial e da Assim Saúde. De acordo com as primeiras informações, ele sofreu uma parada cardíaca durante uma cirurgia. Seu corpo será velado no Cemitério Memorial do Carmo, no Caju, e será cremado neste domingo.



Em nota, o Grupo Memorial Saúde informou que lamenta o ocorrido.

Natural de Bariri, em São Paulo, formou-se em medicina na Universidade Gama Filho, em 1979. Ao longo de mais de 30 anos, exerceu a profissão de cirurgião urologista no Brasil e também na Argentina. Empresário de sucesso, presidia o Grupo Memorial e o Assim Saúde, além de uma rede de hospitais e centros médicos no Rio de Janeiro.

Filho de pai sírio com mãe italiana, Aziz Chidid chegou ao Rio em 1972, com 17 anos, para estudar medicina. Foi só em 1984, quando a clínica onde trabalhava como urologista fechou as portas, que ele iniciou um negócio próprio. Adquiriu duas clínicas modestíssimas, uma no Centro do Rio e outra no bairro do Engenho de Dentro. Em 1988, passou a integrar - com uma participação de 6,25% - a empresa que viria a se transformar na Assim Saúde, em conjunto com outros sócios. Ele detinha 97% da operadora, a partir d e uma holding que engloba quase 130 empresas.