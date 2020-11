Escola Estadual Souza Aguiar, local de votação na rua dos Inválidos, Centro do Rio. Fila na entrada, porém, votação sem demora. Daniel Castelo Branco

Rio - Eleitores que votam no Colégio Estadual Souza Aguiar, no Centro, enfrentaram fila e calor na manhã deste domingo (15). Moradores reclamam que a região da Lapa e do Centro contam com poucas zonas eleitorais. Turistas brasileiros que visitam a região também aproveitaram para fazer a justificativa do voto.

Cassilda Lima, 40, mora em Belém (PA) e veio ao Rio de Janeiro visitar parte da família no Rio. A paraense aproveitou o domingo para conhecer a Lapa e justificou seu voto por ali, mesmo. "Fiquei uns dois minutos na fila, só depois fui perceber que não precisava enfrentá-la em caso de justificativa. Daí, foi rapidinho", comentou. Eliane Silva, moradora de Cabo Frio, também se assustou com a fila e o calorão. Ela aproveitou que passaria o fim de semana na capital para votar no Colégio Souza Aguiar, sua zona eleitoral tradicional. Quem precisou justificar foi o filho, que acompanhou a mãe na viagem, mas vota no município da Região dos Lagos.

"Eu costumo justificar, mas aproveitei que estaria no Rio para votar. As pessoas vão direto para a fila, sem nem perguntar aos funcionários no que consiste a fila. Eu entrei direto e levei menos de cinco minutos", firmou Eliane.