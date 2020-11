Menos infratores arremessam pedras uns nos outros; ainda não há informações do que teria causado a rebelião Divulgação

Publicado 15/11/2020 16:25 | Atualizado 15/11/2020 18:17

Rio - Uma rebelião, que começou na tarde deste domingo no Centro de Socioeducação Dom Bosco, uma das unidades do Degase, na Ilha do Governador, causou tumulto na região. Equipes do 17° BPM (Ilha do Governador) e do Batalhão de Choque estiveram no local e já controlaram os internos. Em vídeos divulgados na internet, é possível ver os adolescentes jogando pedras uns nos outros, enquanto escondem o rosto com blusas para não serem identificados.

Segundo a Secretaria de Estado de Educação (Seeduc RJ), um grupo de adolescentes realizou uma tentativa de evasão colocando fogo em colchões atrás de três portas de acesso ao pátio principal da unidade.

Internos do Centro de Socioeducação Dom Bosco, uma das unidades do Degase, atiram pedras uns nos outros durante rebelião.



Procurado pelo DIA, o Departamento Geral de Ações Socioducativas (Degase) informou que a rebelião foi controlada e não há feridos no local.

Confira a nota na íntegra:

A Secretaria de Estado de Educação e o Departamento Geral de Ações Socioeducativas informam que na tarde deste domingo (15/11), um grupo de adolescentes do Centro de Socioeducação Dom Bosco, na Ilha do Governador, realizou uma tentativa de evasão colocando fogo em colchões atrás de três portas de acesso ao pátio principal da unidade.



A rebelião está controlada e não há feridos no local, que passa por uma varredura.



O Grupamento de Ações Rápidas (GAR) do Departamento e a Polícia Militar foram prontamente acionados, assim como o Corpo de Bombeiros, que controlou o início de incêndio.



O secretário de Educação, Comte Bittencourt, e o diretor-geral do Degase, Márcio Almeida Rocha, acompanham presencialmente a situação e entraram em contato com o Ministério Público e a Defensoria Pública.



Uma sindicância será instaurada pela Corregedoria do Degase.

Outros casos na unidade

No dia 24 de julho deste ano, um agente ficou ferido durante uma tentativa de fuga dos menores do Centro de Socioeducação Dom Bosco. O caso aconteceu por volta das 2h30 e envolveu internos do alojamento 32 da unidade.

De acordo com testemunhas, sete adolescentes pediram ao coordenador do alojamento a retirada de um dos menores do local. Quando os agentes foram abrir a porta para a retirada desse jovem, todos tentaram fugir.

Os internos foram contidos, mas jogaram objetos contra os funcionários, ferindo o coordenador no braço. Ele foi levado ao Hospital Municipal Evandro Freire, ainda na Ilha, onde foi atendido e recebeu alta.

Já no dia 18 de abril, a unidade também sofreu com uma rebelião. Na ação, um menor fugiu e cerca de 80 adolescentes ficaram no pátio e no teto da local. Além disso, uma geladeira e roupas foram jogadas dentro da piscina. Dois servidores foram feridos e precisaram ser levados para um hospital. Nenhum interno ficou machucado.