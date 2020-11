Equipe do vereador Marcello Siciliano é presa fazendo boca de urna Reprodução

Rio - As eleições em bairros da Zona Oeste, como Praça Seca e Santa Cruz, berço da milícia, registraram diversos desvios nesta manhã de domingo de primeiro turno. Entre eles, boca de urna e distribuição de santinhos. Agentes da Polícia Civil, prenderam, em Santa Cruz, um grupo de cabos eleitorais que trabalhavam fazendo boca de urna para o vereador e candidato à reeleição Marcello Siciliano (Progressistas). Eles foram conduzidos para a 36ª DP (Santa Cruz).

Com a equipe responsável pela boca de urna foram encontrados material de campanha do candidato, além de prancheta de controle com nomes, números de documentos de eleitores e o fornecedor do material. O veículo utilizado pelo grupo também foi apreendido. Vale lembrar que a região de atuação de Siciliano é tanto na Barra da Tijuca quanto no Itanhangá.

Segundo investigações da força-tarefa da Polícia Civil, boa parte da Zona Oeste é controlada pela milícia chefiada pelo miliciano Wellington da Silva Braga, o Ecko, apontado como líder da milícia denominada Liga da Justiça, ou Bonde do Ecko.

A assessoria do candidato foi procurada, mas ainda não se pronunciou.