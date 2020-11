Por

Publicado 16/11/2020 00:00

A candidata à Prefeitura do Rio Benedita da Silva (PT) votou pouco antes das 9h, na Escola Municipal Santo Tomás de Aquino, no Leme, na Zona Sul do Rio. Aos 78 anos, a petista aproveitou o horário das 7h às 10h, dado como preferencial aos idosos nas eleições deste ano. Ela chegou à seção eleitoral acompanhada de um neto, do marido, o ator Antonio Pitanga, da deputada federal Jandira Feghali (PCdoB) e da cantora Eliana Pittman.

"É uma emoção muito grande, depois de tantos anos, voltar candidata à prefeitura. Fizemos uma campanha muito bonita, alegre, sem baixarias, mostrando o que queremos para a cidade", disse.

Nas pesquisas divulgadas no sábado, Benedita aparecia disputando o terceiro lugar com Martha Rocha (PDT). "A gente não tem que ter medo do concorrente. A gente tem que ter respeito. Eu não subestimei, em nenhum momento, qualquer outra candidatura", afirmou a petista, que atualmente é deputada federal e já foi senadora e governadora do Rio.

Martha Rocha (PDT) chegou para votar às 10h30, na Escola Municipal General Euclydes de Figueiredo, na Tijuca, Zona Norte do Rio. Moradora do bairro, ex-delegada da Polícia Civil chegou acompanhada do marido, Eduardo Moreira. Antes do voto, ela fez um balanço sobre sua campanha nas ruas, onde percorreu diversos bairros por toda a cidade, ouvindo a população.

"O que as pesquisas mostram é que há uma indefinição e uma profunda rejeição ao atual prefeito", disse a candidata, que entrou para a política em 2015, como deputa estadual pelo PSD.