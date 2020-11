Hospital Estadual Alberto Torres Google / Reprodução

Rio - O homem baleado, neste domingo, na Estrada Santa Isabel, em São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio, segue em estado grave, segundo boletim do Hospital Alberto Torres, na manhã desta segunda-feira. Thiago Terra, 24 anos, e Ana Lúcia, 56 anos foram baleados próximo a um ponto de votação no bairro de Santa Isabel e deram entrada no Hospital Estadual Alberto Torres (HEAT), no Colubandê.

Thiago foi baleado no pescoço e Ana foi baleada nas costas e deu entrada no Centro de Trauma do HEAT. Em nota, nesta manhã, a unidade hospitalar também informou que Ana Lúcia já teve alta médica.

Em entrevista ao Bom Dia Rio, da TV Globo, Ana Lúcia falou que os tiros foram dados por policiais. "Nós estávamos no tumulto, no negócio de votação, aí vieram os policiais e começaram a dar tiro. Pegou no menino aqui no pescoço e pegou em mim”," afirmou a vítima.

O primo do jovem Thiago, Vinícius Diniz, também falou ao Bom Dia Rio e culpou os policiais militares pelos disparos.



"Estava com a movimentação normal de eleição, as pessoas votando e de repente um grupo de policiais foi abordar uma pessoa, deu tiro para o alto, cinco tiros de fuzil para o alto. Nessa situação, o Thiago começou a argumentar com policial de forma pacífica, ele estava sem camisa, sem demonstrar qualquer tipo de reação, qualquer tipo de perigo ao policial, e a partir daí ele simplesmente pegou a pistola e deu dois tiros", disse o primo.

A Polícia Militar informou que policiais militares do 7ºBPM (São Gonçalo) estavam em deslocamento pela Estrada Santa Isabel, quando foram atacados por disparos de arma de fogo na altura da comunidade da Cafuca.

A ocorrência foi encaminhada para registro na 75ª DP. Paralelamente à investigação a cargo da Polícia Civil, um procedimento apuratório interno irá averiguar as circunstâncias da ocorrência, como é de praxe nas situações envolvendo morte ou feridos.