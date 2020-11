Manifestação de Profissionais da Saúde contra o certame e sucateamento do Hospital do Andaraí. Daniel Castelo Branco

Por Bernardo Costa

Publicado 16/11/2020 19:20 | Atualizado 16/11/2020 19:20

O Conselho Regional de Medicina do Estado do Rio (Cremerj) entrou com ação na Justiça Federal para anular o Edital n° 14, de 27 de agosto, que busca preencher 4.117 vagas temporárias em hospitais da rede federal do Rio. Segundo o Cremerj, o certame está sendo marcado por irregularidades, como a dificuldade de acesso ao sistema de inscrição devido a inconsistências no site do Ministério da Saúde durante o prazo de inscrição, e a incorreção da valoração dos currículos e títulos apresentados pelo candidatos, o que, segundo o órgão, "pode ter comprometido a lisura da contratação".





E também afirmam que, dentre os aprovados, há profissionais sem confirmação de qualificação técnica exigida no edital para ocupar as vagas disponíveis nos hospitais federais. Na manhã desta segunda-feira, os profissionais e sindicalistas fizeram novo protesto contra o edital na porta do Hospital Federal do Andaraí. Eles alegam que 70% dos temporários que estão em atuação nas unidades federais tiveram pontuação zerada no certame, mesmo com experiência comprovada na rede, o que estaria em desacordo com as regras do edital, que confere pontos a profissionais com tempo de serviço.

E também afirmam que, dentre os aprovados, há profissionais sem confirmação de qualificação técnica exigida no edital para ocupar as vagas disponíveis nos hospitais federais.



RESPOSTA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE

O Ministério da Saúde afirmou que o certame prossegue e que o processo seletivo seguiu todos os princípios da moralidade pública.



Confira nota na íntegra:



"O Ministério da Saúde informa que os profissionais selecionados por meio do Edital nº 14/2020 já começaram a ser convocados e iniciam o trabalho a partir de dezembro, garantindo um eficiente processo de transição para que não haja prejuízo no atendimento à população - uma vez que os contratos dos profissionais em vigência foram prorrogados até 31 de dezembro de 2020.



Cabe reforçar que o certame foi realizado em total alinhamento à legislação vigente, garantindo, assim, princípios legais de isonomia, impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos dando total lisura do processo.



A pasta elaborou um sistema de inscrição eletrônico, tendo como requisito de classificação o preenchimento correto e completo do formulário de inscrição, determinante no fornecimento das informações verídicas. O descumprimento desse processo implicaria na desclassificação do candidato, conforme critério estabelecido previamente, descrito nos itens 3.1 e 3.8 do edital. O documento traz de maneira objetiva, critérios eliminatórios de seleção, classificação e requisitos básicos exigidos para a contratação".