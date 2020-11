Wilson Witzel Reprodução Internet

Por O Dia

Publicado 16/11/2020 19:10

O governador afastado Wilson Witzel (PSC) desistiu da ação contra contra a Comissão de Impeachment da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj). O Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro homologou nesta segunda-feira a desistência de Witzel contra o presidente da Alerj, deputado André Ceciliano, o presidente e o relator da Comissão Especial de Impeachment, deputados Chico Machado e Rodrigo Bacellar.

No processo, Witzel questionou a formação da comissão criada após a denúncia de improbidade administrativa. O pedido foi apresentado na última sexta-feira ao relator do processo, desembargador Elton Leme, pela defesa do governador afastado. O processo de impeachment do governador afastado está em andamento no Tribunal Especial Misto, composto por desembargadores e deputados.

Publicidade

Afastamento de Witzel