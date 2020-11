Por O Dia

Rio - Policiais militares da Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) Chatuba apreenderam 224 tabletes de maconha, durante patrulhamento na região na manhã desta terça-feira. De acordo com a PM, agentes trafegavam pela Rua do Cajá, na Penha, Zona Norte do Rio, quando perceberam dois homens em atitude suspeita dentro de um carro.

Ainda segundo a PM, os agentes tentaram realizar uma abordagem, mas os criminosos dispararam contra as equipes, e houve troca de tiros. Os suspeitos desceram do veículo e fugiram para dentro da comunidade.



Além dos tabletes de maconha, a ação recuperou um carro roubado. O caso foi registrado na 22ª DP (Penha).