Publicado 17/11/2020 20:31 | Atualizado 17/11/2020 21:32

Rio - Um tiroteio que aconteceu na manhã desta terça-feira na localidade conhecida como Karatê, na Cidade de Deus, Zona Oeste do Rio , deixou um homem ferido. Ele foi identificado como Jouber Cândido Lopes de Souza de 47 anos. O mesmo foi socorrido a UPA da Taquara, em Jacarepaguá. Ainda não há informações sobre seu estado de saúde.

Segundo a PM, equipes do 18º BPM (Jacarepaguá) foram alvos de disparos de criminosos enquanto atuavam com o apoio do Inea, em Curicica. Durante o confronto, os bandidos tentaram fugir pela Estrada da Santa Efigênia com Estrada dos Bandeirantes. Na ação, uma pessoa foi ferida por estilhaços.

Ainda de acordo com a polícia, o caso foi registrado na 32° DP (Taquara). Até o momento não há registro de presos.