Esposa do Luiz, Caroline da Silva Luciano Belford/Agencia O Dia

Por Karen Rodrigues*

Publicado 19/11/2020 16:18 | Atualizado 19/11/2020 16:30

"A empresa está toda irregular, com pagamento atrasado, vale-alimentação não foi carregado, passagem atrasada. Meu marido sofria humilhação no trabalho. Os funcionários estão sendo coagidos lá dentro, eles não podem reclamar", contou Caroline Silva, esposa de Luiz Silva, um dos quatro funcionários que morreram no acidente.

De acordo com Caroline, colegas de trabalho do Luiz disseram que a empresa estava sem motorista. "O motorista não era da empresa. A empresa estava sem motorista. Era uma tragédia anunciada, a qualquer hora isso ia acontecer", disse.

Caroline contou ao DIA que eles foram chamados para bater ponto às 19h e às 20h30 já estavam sendo liberados. As denúncias ainda não foram confirmadas pela polícia. Inicialmente o caso seria investigado pela Polícia Federal, mas, no momento, a Civil, que fez perícia no local, analisa o caso.

Segundo a Marinha do Brasil, por intermédio do Comando do 1º Distrito Naval, a Capitania dos Portos do Rio de Janeiro tomou conhecimento do acidente no Porto do Rio de Janeiro que aconteceu na noite desta quarta-feira. A Capitania deslocou, imediatamente, uma equipe de Busca e Salvamento para o local. A equipe SAR acompanhou as atividades dos mergulhadores do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro, que realizaram a busca e resgate das pessoas que se encontravam no interior do veículo, garantindo a segurança da navegação no entorno do local do acidente.

A empresa, até o momento, só prestou assistência funerária aos familiares das vítimas. Uma representante do RH da Pennant Serviços Marítimos foi ao IML encontrar com os parentes e apenas para resolver a parte burocrática.

O DIA entrou em contato com a Pennant Serviços Marítimos, mas até o momento a empresa não se posicionou sobre o caso.

O corpo de Luiz Silva, de 40 anos, ainda está no IML, aguardando liberação. O enterro deve acontecer nesta sexta-feira, às 16h. O local do velório ainda será confirmado.

*Estagiária sob supervisão de Thiago Antunes