Paes afirmou que processará Crivella por fake news sobre Secretaria Municipal de Educação Estefan Radovicz / Agência O Dia

Por Thuany Dossares

Publicado 20/11/2020 14:18 | Atualizado 20/11/2020 15:37





A declaração de Paes foi dada, no início da tarde desta sexta-feira, durante um compromisso de sua agenda de campanha no Instituto de Pesquisa e Memória dos Pretos Novos, na Gamboa, região central do Rio.



Paes disse que, se eleito, não nomeará o PSOL para a Secretaria Municipal de Educação e encarou a acusação como um desrespeito.



"O grau de desespero do Crivella, do pai da mentira, é tanto que ele começa agora a jogar a política mais suja. O PSOL não me pediu nenhum cargo e nem eu ofereci nenhum cargo. Eles não vão ocupar Secretaria de Educação nenhuma, mas mesmo que fosse ocupar a secretaria, o que não é o caso, o PSOL não defende pedofilia, eu não defendo pedofilia, o Crivella não defende pedofilia. Aliás, é desrespeitoso com os servidores da Secretaria Municipal de Educação, desrespeitoso com a população essa afirmação, essa fake News dele", declarou.



O candidato do Democratas ainda criticou o atual prefeito, ao dizer que a declaração de Marcelo Crivella foi irresponsável.



"É normal o debate político, é normal que as pessoas eventualmente ataquem, ataques com aquilo que é bom de um e ruim de outro, isso não tem problema. Agora inventar história e mentir? O PSOL é um partido que tenho enorme diferença, agora dizer o partido defende pedofilia é uma agressão, um absurdo e uma irresponsabilidade. Ele tem que se lembrar que ele é prefeito e não pode ficar jogando esse tipo de afirmação ao vento como se fosse verdade, ele tem que ter mais respeito. Vocês podem ter certeza que ele vai ser devidamente processado por isso", finalizou Paes. Eduardo Paes visita o Instituto de Pesquisa e Memória Pretos Novos, na Gamboa.#ODia



Debate entre candidatos



No primeiro debate do segundo turno entre os candidatos à prefeitura do Rio, ontem à noite, na Band TV, Eduardo Paes (DEM) e Marcelo Crivella (Republicanos) falaram sobre saúde, obras públicas e o combate à covid-19. Mas o que marcou foram os ataques. Paes chamou Crivella de 'pai da mentira', questionando os números positivos que o prefeito apresentava de seu governo.



No segundo bloco, o candidato Crivella disse que, como prefeito, enfrentou muito bem a pandemia e chamou Paes de "madrinha da mentira". Paes criticou a falta de medicamentos em postos de saúde da família, no governo Crivella, e afirmou que priorizou a saúde durante sua gestão.



Por sua vez, Crivella disse que repassou mais dinheiro para as creches ao tirar dinheiro no carnaval, e acusou o adversário de gastar R$ 150 milhões com a Rede Globo. Paes destacou o carnaval como um bem cultural que traz retorno para a cidade, e lembrou a ligação de Crivella com a TV Record (do bispo Edir Macedo, da Igreja Universal).



Neste feriado do Dia da Consciência Negra, Marcelo Crivella (Republicanos) não terá agenda pública.