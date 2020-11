Morro de detritos e terra na área externa ao Cemitério de Campo Grande, na Zona Oeste do Rio Arquivo pessoal/ Agência O DIA

Publicado 20/11/2020 21:40 | Atualizado 20/11/2020 22:01

Rio - Rio - A Polícia Civil apura o motivo de o Cemitério de Campo Grande ter despejado entulhos com restos mortais em uma via pública do bairro. A terra, retirada durante obras, expõe a riscos de contaminação os moradores de uma comunidade vizinha ao cemitério. O caso foi notificado na quinta-feira pelo DIA, com exclusividade

A ocorrência foi registrada na 35° DP (Campo Grande), e responsáveis pela administração do cemitério devem ser ouvidos.

Crianças e adolescentes que utilizam o campo de futebol ao lado do Cemitério de Campo Grande, para brincar de bola ou soltar pipa, têm que dividir o gramado com morros macabros, perigo de contaminação e odor. Desde que o cemitério entrou em obras, a terra escavada de túmulos antigos está sendo despejada em uma área externa.

Nos morros de terra, que ficam na área externa do cemitério, os moradores encontram pedaços de ossos, crânios, pele, crucifixos, mármore e pedaços de túmulos, entre outros detritos do cemitério. O odor é forte e os moradores temem a contaminação por doenças, como a covid-19. "Às vezes, há até pedaços de corpos, mas os coveiros recolhem", diz um morador.

Segundo a Subsecretaria de Conservação da Prefeitura, a administração do cemitério já foi notificada para fazer a imediata retirada do material da parte externa do terreno e a manter a área da calçada limpa para a passagem dos transeuntes. A empresa Riopax informou que já está procedendo para a retirada do material na área.