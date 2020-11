Vereador Jorge Felippe Renan Olaz/ CMRJ

Publicado 21/11/2020 15:43

Rio - O prefeito fala, os outros desmentem. O segundo turno da corrida eleitoral tem sido marcado por falas de Marcelo Crivella sendo rebatidas logo em seguida. Desta vez, coube ao presidente da Câmara de Vereadores, Jorge Felippe (DEM), responder ao prefeito. O vereador afirmou que ficou "horrorizado" com "as mentiras deslavadas" ditas por Crivella no debate da última quinta-feira (19), na TV Band.

No início do mês, Crivella enviou à Câmara um projeto de lei para a diminuição gradual do IPTU para os próximos anos, caso seja reeleito. No debate, ele afirmou: "O presidente da Câmara, que é do partido dele (Eduardo Paes), disse para mim que o Eduardo pediu para não votar (o projeto). Eduardo, assuma a responsabilidade e peça para ele votar. E você que está em casa: saiba que estou falando a verdade".

Em vídeo divulgado nas redes sociais, Jorge Felippe (DEM) desmentiu de forma dura, acusando Crivella de usar mentiras por "desespero", com medo de não ser reeleito. Felippe, reeleito para o oitavo mandato, ainda mandou um recado para o prefeito: "corrija-se".

"Prefeito Marcelo Crivella, assistindo ontem (quinta) o debate da Rede Bandeirantes, fiquei horrorizado assistindo as mentiras deslavadas que o senhor proferiu naquele encontro. Dentre elas, a de que eu teria lhe dito que Eduardo Paes havia pedido para não tramitar os seus projetos a respeito do IPTU. Prefeito, eu nunca lhe disse isso. Isso nunca foi objeto de discussão", afirmou o vereador.

"Não fica bem um homem na sua posição mentir descaradamente como o senhor está fazendo. Dá a impressão de que o desespero é tamanho, a medida que se aproxima o dia 29 de novembro, que as mentiras estão aumentando a cada dia. Prefeito, corrija-se. Peça desculpas e pare de ter essa conduta mentirosa. Prefeito, o povo não respeita as pessoas que mentem, e não perdoam as suas mentiras. É o conselho que eu posso lhe dar", disse.

Procurada, a campanha do prefeito afirmou que não vai comentar o vídeo do vereador, "em nome da boa relação entre Jorge Felippe e Marcelo Crivella".