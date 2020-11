Professores do Rio fazem abaixo-assinado para processar Crivella por fake news sobre pedofilia Reprodução

Por O Dia

Publicado 22/11/2020 16:39 | Atualizado 22/11/2020 18:11

A declaração do prefeito do Rio, Marcelo Crivella (Rep), na última quinta-feira de que um eventual governo de Eduardo Paes (DEM) teria o Psol na Secretaria de Educação e também pedofilia nas escolas ainda está rendendo. Revoltados com a fake news do candidato à reeleição, os professores decidiram fazer um abaixo-assinado para que Crivella seja processado.

Os educadores afirmam nas redes sociais que o atual prefeito ofendeu toda a categoria. Desde aquele dia, os professores vêm defendendo levar o caso à Justiça, assim como Paes e o Psol já prometeram fazer.

Publicidade

"Quem mais aqui se sentiu fortemente ofendido como profissional da educação - que trabalha diretamente com as crianças dentro das escolas - com a frase do prefeito no vídeo fake news sobre o Psol/Eduardo Paes que afirma: 'pedofilia dentro das escolas', advinda dessa suposta união?", escreveu uma educadora nos grupos que os professores têm nas redes sociais, postando, em seguida, o link para o abaixo-assinado.

'Crivella: pedofilia nas escolas'

Publicidade

Crivella publicou na última quinta-feira o vídeo com o deputado Otoni, dizendo que se o seu rival na disputa, Eduardo Paes (DEM), ganhar as eleições haverá "pedofilia" no ensino infantil das escolas cariocas.



"Tem um inimigo meu que queria acabar com o Bolsonaro. Se pudesse, daria outra facada no Bolsonaro, que é o Psol. O Psol está com Paes, dizem que vai tomar conta da Secretaria de Educação", afirma Crivella nas imagens.

Ele acrescenta que haverá "pedofilia" nas escolas: "Você imagina: pedofilia nas escolas. Jesus se comparou às crianças e nós vamos aceitar pedofilia na escola, no ensino infantil?”, indaga.