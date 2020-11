Daniely dos Santos Pimenta, esposa do motoboy Márcio Alexander Nunes Divulgação

Rio - Familiares do motoboy Márcio Alexander Nunes, de 33 anos, cobram das autoridades de segurança informações imediatas para ajudar na sua localização. O entregador por aplicativo está desaparecido desde o último domingo (22), quando saiu para realizar uma entrega no Cachambi, na Zona Norte do Rio.

Um grupo de motoboys programou uma manifestação que seria realizada na manhã desta terça-feira (25) em frente ao Palácio Guanabara, em Laranjeiras, na Zona Sul, mas um bloqueio policial na Rua Pinheiro Machado impediu o ato. Por conta disso, o trânsito na região ficou complicado

Daniely dos Santos Pimenta, de 23 anos, esposa do rapaz, esteve com amigos em frente ao Palácio e cobrou respostas das autoridades. "Nós não temos pista e nenhuma resposta. Estamos correndo contra o tempo pra conseguir informações e pedir a quebra de sigilo e conseguir rastrear o celular dele", disse.

De acordo com a família, Márcio saiu do Cachambi e tinha como destino final o bairro Vila Isabel, mas não chegou a realizar a entrega.

A esposa diz que chegou a mandar uma mensagem por WhatsApp ainda no dia do desaparecimento que foi visualizada por alguém, mas logo depois o celular foi desligado.