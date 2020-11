Crianças que ocupam o prédio participam do projeto social Arquivo pessoal

Por Luísa Bertola*

Leo contou que várias das famílias que moram no local ficaram desempregadas durante o período de pandemia da covid-19, e atualmente não têm local para morar. Após o primeiro despejo, essas pessoas ficaram três dias nas ruas e logo depois ocuparam esse prédio.



A ação de reintegração de posse foi feita pelo Instituto Brasileiro de Música e Educação (IBME) e as famílias precisam sair do local até a próxima terça-feira, 1º de dezembro, conforme determinado pelo mandado do Tribunal de Justiça.



"O local está bem ruim. Precisamos trocar as telhas porque estava inundando", afirmou.

Na decisão da Justiça, a defesa afirma que o prédio é usado para as atividades de "ações pedagógicas e administrativas do Programa Orquestra Escolas", "atividades de formação continuada para professores do ensino fundamental e da educação infantil da Rede Pública Municipal de Educação e produção de recursos pedagógicos, metodológicos e materiais no âmbito do Projeto Sinta o Som" e que está impedido de usar o prédio.

"O autor da ação encontra-se impedido de cumprir a missão assumida com o município do Rio de Janeiro porque o imóvel hoje se encontrado esbulhado pelos réus", afirma o texto da defesa.

Segundo o ativista do projeto, "é um desperdício" colocar essas pessoas de volta nas ruas.

"Nós lançamos um apelo desesperado para que suspenda a ação de despejo movida pela senhora e por seu Instituto Brasileiro de Música e Educação contra nós e nos dê, ao menos, o tempo para que possamos conseguir um outro lugar que nos abrigue e que igualmente possa acolher nosso Projeto Cultural que atende aos nossos irmãos e irmãs em situação de rua e suas crianças", escreveram em apelo a ordem de despejo.

Leo também informou que será realizado uma manifestação pacífica, nesta sexta-feira, às 8h, no Centro, para pedir ajuda por essas famílias que não tem onde morar no momento.

Em nota, a prefeitura informou que as dez famílias "já foram despejadas da Casa Cruz, na Rua Ramalho Ortigão, no início de setembro". Confira a íntegra:



"A Subsecretaria de Patrimônio Imobiliário informa que o prédio citado pertence ao município e encontra-se cedido, desde agosto deste ano, ao Instituto Brasileiro de Música e Educação (IBME).



A Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos (SMASDH) acompanha regularmente a situação da ocupação na Av. República do Paraguai, s/n, através do CRAS Professora Ismênia de Lima Martins.



Atualmente, são cerca de 25 pessoas vivendo no local, entre adultos, crianças, idosos e pessoas com deficiência (auxiliados pelo Benefício de Prestação Continuada - BPC). As famílias já tiveram atendimento via CRAS, e algumas delas estão incluídas no projeto de Acompanhamento Familiar (PAIF). Todos os adultos estão recebendo o auxílio emergencial, fora os que recebem o BPC.



Em visitas anteriores, os agentes do CRAS ofereceram a possibilidade de acolhimento institucional às famílias, mas não obtiveram sucesso. A SMASDH seguirá acompanhando o caso."

Projetos sociais no local



Leo contou que no local, ele e os voluntários do projeto realizam ações sociais com as crianças, com projetos de rodas de capoeira, música, capoeira, além da alfabetização. Segundo o idealizador do projeto, nesta terça-feira, eles começaram o processo de alfabetização das crianças, que vão de 0 a 14 anos,



"A maioria não saber ler, então iniciamos aulas de alfabetização. Conseguimos doação de carteiras e um quadro para poder dar aula. Coloquei todos de uniforme para fazer um ambiente escolar", revelou.



Além disso, ele informou que em outubro, no Dia das Crianças, o projeto promoveu uma festa para os pequenos. "Tentar acabar com o trauma. O despejo foi traumatizante".



Também está sendo organizado uma ação para uma campanha de Natal neste ano, no qual todas as crianças irão receber presentes.

*Estagiária sob supervisão de Thiago Antunes