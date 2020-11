Moradores relatam água de cor amarelada saindo das torneiras Arquivo pessoal

Por O Dia

Publicado 25/11/2020 12:49

Rio - Moradores do município do Rio e de Nilópolis relatam problemas com o fornecimento e qualidade da água desde a última quinta-feira (19) . De acordo com a Cedae, os problemas foram ocasionados por um serviço de emergência feito na Elevatória do Lameirão, que abastece os municípios, por conta disso, a elevatória está operando com 75% da capacidade, o que reduz o abastecimento para os municípios do Rio de Janeiro e Nilópolis.

Ainda de acordo com a Companhia, o sistema voltará a operar com 100% da capacidade em um prazo de 20 à 25 dias, com a conclusão do reparo em motor da unidade.

Publicidade

Para atender hospitais e outros serviços essenciais, foi montado esquema especial com oferta de carros-pipa durante este período.



A Cedae reforça a orientação para que clientes que possuam sistema de reserva interna (cisterna e/ou caixa d’água) utilizem a água armazenada somente para tarefas essenciais e pede para que todos economizem água.