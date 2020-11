Por O Dia

Publicado 25/11/2020 13:34 | Atualizado 25/11/2020 13:34

Rio - O governador em exercício do estado do Rio, Cláudio Castro , determinou que o Corpo de Bombeiros realize ações com intuito de combater o avanço do novo coronavírus. A partir desta quarta-feira, eventos com participação do público devem ser submetidos à autorização da corporação, que também estará encarregada pela fiscalização de boates, bares e casas de espetáculos.