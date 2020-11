Unidades de saúde voltam a registrar aumento da procura na Região Metropolitana, como em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense Luciano Belford/Agência O Dia

Publicado 26/11/2020 08:38 | Atualizado 26/11/2020 08:55

Rio - A fila de pacientes à espera de leitos de UTI e enfermarias para tratamento da Covid-19 na rede pública do Rio de Janeiro não para de crescer. A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) informou que 186 pessoas aguardavam, na tarde dessa quarta-feira, transferência para leitos na capital e na Baixada Fluminense. Desses, 84 aguardam vaga para leitos de UTI, de acordo com a pasta. A pasta ressalta que as pessoas que aguardam leito de UTI estão sendo assistidas em leitos de unidades pré-hospitalares, com monitores e respiradores.

A última atualização dos dados de internações aponta que a taxa de ocupação de leitos de UTI para Covid-19 na rede SUS - que inclui leitos de unidades municipais, estaduais e federais - no município é de 90%. Já a taxa de ocupação nos leitos de enfermaria é de 69%. Os dados alertam para o risco de colapso na rede, em meio a um crescimento de casos que volta a preocupar no estado.

De acordo com o painel do município do Rio, foram confirmados 1487 casos novos da doença nas últimas 24 horas na cidade. Há 14 dias, a média diária apontada no painel era de 712 casos. Houve, portanto, um aumento de 108,8% na média diária de casos confirmados nesse intervalo. A média diária de mortes confirmadas há 14 dias era de 57 ocorrências, contra 51 nas últimas 24 horas, com uma leve queda de 10,5%.



A SMS informou ainda que a rede municipal possui 901 leitos para Covid-19. Desse total, 271 são leitos de UTI. Nas unidades da rede municipal, há 530 pacientes internados, sendo 263 em UTI. No dia 12 de novembro, há 14 dias, havia 454 internados, sendo 232 em UTI. A rede SUS na capital tem 1.068 pessoas internadas em leitos especializados, sendo 504 em UTI.