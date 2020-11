Teste pra Covid-19 Divulgação

Por O Dia

Publicado 26/11/2020 16:42 | Atualizado 26/11/2020 17:09

Rio - A Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro atualizou, nesta quinta-feira, os dados da pandemia da covid-19 em todo o estado. Segundo a pasta, são 346.024 casos confirmados e 22.394 óbitos por coronavírus. Nas últimas 24h, 138 pessoas morreram e 2.029 foram infectadas. Há ainda 386 óbitos em investigação e 2.243 foram descartados. Entre os casos confirmados, 317.198 pacientes se recuperaram da doença. No entanto, a SES esclarece que os 138 óbitos registrados nesta quinta-feira não aconteceram todos hoje; ocorreram entre as semanas epidemiológicas 36 a 47.



Por conta do aumento dos indicadores de saúde em relação a covid-19, a Superintendência Estadual do Ministério da Saúde no Rio de Janeiro e as secretarias Estadual e Municipal de Saúde do Rio informaram que irão suspender, a partir do dia 7 de dezembro, as cirurgias eletivas nos hospitais de urgência e emergência da rede SUS no Rio de Janeiro. Além disso, 214 leitos serão abertos

Publicidade

No Sistema de Único de Saúde (SUS), o município tem 51% a menos dos leitos de UTI. Em maio, eram 2.564 e atualmente são 1.253. Já a rede municipal passou de 944 leitos totais para 901 . A diminuição foi devido ao fechamento de leitos e hospitais de campanha. Com menos vagas a oferecer e uma fila de pacientes à espera de leitos que não para de crescer, tudo aponta para um colapso na saúde.

Os casos confirmados estão distribuídos da seguinte maneira:



Publicidade

Rio de Janeiro - 134.674

Niterói - 17.758

São Gonçalo - 15.899

Duque de Caxias - 11.635

Belford Roxo - 11.425

Macaé - 10.707

Teresópolis - 9.369

Campos dos Goytacazes - 9.302

Nova Iguaçu - 8.468

Volta Redonda - 8.437

Angra dos Reis - 6.778

Itaboraí - 5.104

Magé - 5.002

Nova Friburgo - 4.441

São João de Meriti - 4.293

Barra Mansa - 4.204

Maricá - 4.161

Três Rios - 3.746

Itaperuna - 3.491

Resende - 3.463

Cabo Frio - 3.428

Petrópolis - 3.255

Itaguaí - 2.912

Queimados - 2.799

Rio das Ostras - 2.601

Guapimirim - 2.367

Rio Bonito - 2.323

Araruama - 1.958

Mesquita - 1.925

Nilópolis - 1.706

São João da Barra - 1.506

São Pedro da Aldeia - 1.488

Barra do Piraí - 1.375

Mangaratiba - 1.359

Saquarema - 1.327

Santo Antônio de Pádua - 1.319

Paraíba do Sul - 1.276

Casimiro de Abreu - 1.254

Tanguá - 1.052

Iguaba Grande - 1.038

Paraty - 1.024

Seropédica - 997

Vassouras - 977

Piraí - 957

Paracambi - 947

Bom Jesus do Itabapoana - 935

Conceição de Macabu - 920

Varre-Sai - 897

Porciúncula - 873

Valença - 850

Cachoeiras de Macacu - 807

Sapucaia - 762

Natividade - 710

São Francisco de Itabapoana - 680

Quissamã - 662

Pinheiral - 661

Japeri - 630

Armação dos Búzios - 601

Miracema - 594

São José do Vale do Rio Preto - 566

Itaocara - 526

Porto Real - 518

Carapebus - 507

Cantagalo - 500

Cardoso Moreira - 486

Cordeiro - 468

Itatiaia - 455

Rio Claro - 382

Silva Jardim - 371

Italva - 366

Laje do Muriaé - 356

Miguel Pereira - 356

Mendes - 324

São Fidélis - 297

Areal - 296

Engenheiro Paulo de Frontin - 293

Carmo - 286

Arraial do Cabo - 265

Paty do Alferes - 252

Sumidouro - 247

Cambuci - 245

Bom Jardim - 234

Aperibé - 213

Quatis - 195

Comendador Levy Gasparian - 173

São José de Ubá - 162

Macuco - 142

Santa Maria Madalena - 131

São Sebastião do Alto - 109

Trajano de Moraes - 86

Duas Barras - 82

Rio das Flores - 26



As 22.394 vítimas de covid-19 no estado foram registradas nos seguintes municípios:



Rio de Janeiro - 13.192

São Gonçalo - 848

Duque de Caxias - 836

Nova Iguaçu - 745

Niterói - 573

São João de Meriti - 527

Campos dos Goytacazes - 465

Belford Roxo - 348

Petrópolis - 284

Magé - 270

Volta Redonda - 257

Itaboraí - 251

Nilópolis - 231

Angra dos Reis - 217

Teresópolis - 207

Mesquita - 202

Macaé - 189

Barra Mansa - 186

Cabo Frio - 184

Nova Friburgo - 167

Maricá - 149

Itaguaí - 148

Resende - 129

Rio das Ostras - 94

Saquarema - 93

Itaperuna - 88

Araruama - 80

Queimados - 80

Guapimirim - 78

Seropédica - 76

Três Rios - 75

Rio Bonito - 69

Barra do Piraí - 67

São Pedro da Aldeia - 63

Tanguá - 46

Mangaratiba - 45

Japeri - 43

Cachoeiras de Macacu - 40

Iguaba Grande - 39

Paracambi - 39

Casimiro de Abreu - 34

Paraty - 34

Itaocara - 33

Porciúncula - 33

São Fidélis - 32

Sapucaia - 32

Vassouras - 28

Paraíba do Sul - 25

Valença - 25

Santo Antônio de Pádua - 24

Bom Jesus do Itabapoana - 23

Quissamã - 23

São Francisco de Itabapoana - 23

São José do Vale do Rio Preto - 19

Armação dos Búzios - 18

Pinheiral - 18

Porto Real - 18

Rio Claro - 17

Miguel Pereira - 16

Conceição de Macabu - 15

Piraí - 15

Sumidouro - 14

Italva - 12

Itatiaia - 12

São João da Barra - 12

Areal - 9

Silva Jardim - 9

Aperibé - 7

Cambuci - 7

Arraial do Cabo - 6

Natividade - 6

Paty do Alferes - 6

Bom Jardim - 5

Miracema - 5

Santa Maria Madalena - 5

São Sebastião do Alto - 5

Carapebus - 4

Cardoso Moreira - 4

Carmo - 4

Comendador Levy Gasparian - 4

Engenheiro Paulo de Frontin - 4

Rio das Flores - 4

São José de Ubá - 4

Cantagalo - 3

Duas Barras - 3

Macuco - 3

Mendes - 3

Quatis - 3

Cordeiro - 2

Laje do Muriaé - 2

Varre-Sai - 2