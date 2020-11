Falta de medicamentos pode prejudicar o combate ao coronavírus no município do Rio Pixabay

Publicado 26/11/2020 20:37 | Atualizado 26/11/2020 22:33

O DIA, dados mostram que medicamentos estão com estoques zerados e que já deveriam ter sido repostos dede junho. Rio - Além do crescimento de casos de covid e da taxa de ocupação de leitos , o município do Rio enfrenta graves problemas como a falta de medicamentos, inclusive de remédios fundamentais para o tratamento de pacientes com coronavírus. Em relatório obtido pelo, dados mostram que medicamentos estão com estoques zerados e que já deveriam ter sido repostos dede junho.

Na listagem estão remédios como ácido fólico, importante para fortalecimento do sistema imunológico, amoxilina + clavulanato de potássio, ivermectina, dipirona, paracetamol, eritromicina e outros importantes para o tratamento da covid-19 estão em falta na rede municipal de saúde.

O prefeito Marcelo Crivella admitiu nesta quarta-feira (25) que faltam medicamentos, além de profissionais, inclusive para que leitos na rede municipal pudessem ser reabertos. "Faltam-nos mão de obra e medicamentos. Por isso que as centenas de leitos no Hospital de Campanha no Riocentro e no Hospital Ronaldo Gazolla não podem ser reabertos".

Outros pacientes prejudicados

Além de remédios para tratamento da covid-19, estão na lista de medicamentos com estoque zerados remédios para outras doenças, loratadina, indicado para rinites alérgicas, losartana, eficaz no tratamento de hipertensão arterial, Pentoxifilina, usado no tratamento de úlcera, metronidazol, indicado para tratar infecções, e outros.