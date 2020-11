Moradores fazem panelaço contra vizinha que agrediu criança em play de condomínio em Del Castilho Acervo Pessoal

Por Gabriel Sobreira

Publicado 26/11/2020 19:18 | Atualizado 26/11/2020 21:06

Rio – Um protesto por meio de panelaço foi realizado, no fim da tarde desta quinta-feira, por moradores de um condomínio, em Del Castilho, na Zona Norte, onde uma mulher foi gravada agredindo e estimulando o filho a bater em uma criança no play

Moradores fazem panelaço contra vizinha que agrediu criança em play de condomínio em Del Castilho

Crédito: Acervo Pessoal pic.twitter.com/F4RhzyFis5 — Jornal O Dia (@jornalodia) November 26, 2020

Publicidade

A manifestação contou com adultos e crianças fazendo panelaço, batendo palmas, além de pedidos por ‘justiça’ e todos chamando por Davi, nome da vítima.

“Eram umas 50 pessoas. Todas com máscara, sem aglomeração. Quase todas as varandas e janelas estavam cheias com pessoas gritando”, descreve Luiz Almeida, padrinho e tio de Davi.

Publicidade

Almeida conta que o sobrinho ainda está muito abalado com o ocorrido. "Em razão do choque, não esboçou nenhuma reação. Em relação aos demais moradores, eles estão assustados, com medo do ocorrido, mas todos confiantes na justiça - até porque a agressora já tem um histórico de confusões lá", entrega o tio.

"Foi uma emoção em ver como o meu neto é querido nesse condomínio. As pessoas gritando pelas varandas, batendo as panelas e gritando o nome dele. Acho que a justiça vai prevalecer. Tenho fé. Foi muito bonito", desabafa Cláudia Gomes da Silva, avó do menino.

Publicidade

Segundo Luiz, o sentimento geral entre a família e também entre os condôminos é de inconformidade.

"Em nome da minha família, expresso toda a minha indignação e repúdio a qualquer ato de violência, inclusive com a agressora. Porém, vamos exigir na justiça que haja todas as punições na lei, e principalmente, proteger outras possíveis vítimas”, defende Almeida.

Publicidade

ENTENDA O CASO



A Polícia Civil investiga se uma mulher xingou e agrediu um menino de apenas sete anos de idade no playground de um condomínio em Del Castilho, Zona Norte do Rio. Segundo a denúncia, Gabriela Laia também teria segurado o menino para que seu filho batesse nele. Imagens de câmera de segurança mostram a mulher presenciando a criança sofrendo diversas agressões por parte de outro menino por volta das 21h do último domingo (22).

Publicidade

A mãe da vítima, Amanda Santos de Souza, estava em seu apartamento quando foi avisada por uma vizinha amiga de que o filho Davi estava sendo agredido por outra moradora do prédio. Ao descer para encontrá-lo, conta a bancária, a mulher negou as agressões. "Ela veio toda calma dizendo não bateu no meu filho. Ela disse que pegou nas mãos deles dizendo que eles eram amigos", relata.

Amanda então chamou a amiga que a avisou sobre a agressão para esclarecer a situação. Quando Marcelle chegou ao playground, Isabel, mãe da suposta agressora, a violentou com arranhões e uma mordida, segundo depôs à polícia.

Publicidade

A mulher teria tirado satisfação com a criança após uma briga entre os meninos por conta de um brinquedo. Davi costuma brincar no condomínio e agora não quer mais descer para o play assustado após as agressões.

Em imagens de segurança do condomínio é possível ver a mulher dando um tapa na cabeça de Davi e em seguida um menino chega e começa a agredi-lo na presença da mulher.