Publicado 26/11/2020 20:33 | Atualizado 26/11/2020 22:34

Rio - Os números da covid-19 estão subindo no Estado do Rio, que tem 346.024 casos confirmados e 22.394 óbitos . Somente nesta quinta-feira (26), foram registrados 138 mortes, um aumento de 20% em relação ao dia anterior, e 2.029 novos casos, 35% a menos que na quarta-feira (25). A taxa de ocupação de leitos também subiu em algumas cidades.

Em São João de Meriti, na Baixada Fluminense, nas últimas 24h a taxa de ocupação dos leitos para covid-19 passou de 65% para 75%. A Secretaria Municipal de Saúde informou que inaugurou na segunda-feira, no Hospital Municipal de São João de Meriti, um andar exclusivo para os pacientes contaminados. Nesta unidade, estão concentrados os 30 leitos de UTI do município. Na UPA de Jardim Íris há 10 leitos vagos para pacientes que não apresentem gravidade.



Meriti já confirmou 4.293 casos da doença e 527 óbitos. Os bairros com maior número de casos registrados, são: Vilar dos Teles, 219 casos, Centro, 183 casos e Coelho da Rocha com 122 casos.



São Gonçalo já registrou 848 óbitos e é o segundo município do Rio em número de mortes por covid-19. A cidade tem um total de 15.899 casos confirmados. Até na quarta-feira, 82 pacientes estavam hospitalizados no município. No Hospital de Retaguarda Gonçalense 80% dos leitos estão ocupados. A prefeitura informou que está fazendo obras emergenciais na unidade para abrir mais 50 leitos.



Em Duque de Caxias, dos 192 leitos existentes 132 estão ocupados, o que corresponde a 68%. Segundo a prefeitura, 12 pacientes aguardam por uma vaga. O município tem 836 óbitos e 11.635 casos de covid confirmados.



No Hospital Municipal São José, cerca de 79% dos leitos estão ocupados, 11% a mais que na quarta-feira (25). Esta taxa, em outubro, variava entre 45% e 50%, segundo a prefeitura. A unidade tem 100 leitos de CTI e 28 de enfermaria para covid-19, das quais 82 leitos de CTI e 20 de enfermaria estão ocupados.

No Hospital Municipal Dr. Moacyr Rodrigues do Carmo (HMMRC)/UPA Beira Mar, a taxa de ocupação de leitos é de 70%. Já no Adão Pereira Nunes, 36% dos leitos estão com pacientes internados.



O Hospital Geral de Nova Iguaçu (HGNI), na Baixada Fluminense, tem 93% dos leitos ocupados dos 30 que possui. O número de internações no município subiu cerca de 70% se compararmos a primeira e a terceira semana de novembro. A cidade tem 745 óbitos e 8.468 casos de coronavírus.

A Prefeitura de Nova Iguaçu disse que vem acompanhando os casos da covid-19 e cobrando da Central Estadual de Regulação a transferência dos pacientes para unidades especializadas.

