Flordelis chegou para prestar depoimento na 3ª Vara Criminal de Niterói

Por Yuri Eiras

Rio - A deputada federal Flordelis (PSD) chegou pontualmente às 9h na audiência desta sexta-feira, na 3° Vara Criminal de Niterói, em mais uma etapa do processo que a acusa de ser a mandante do assassinato do marido, o pastor Anderson do Carmo, no ano passado. Na audiência anterior, a deputada chegou 45 minutos atrasada e recebeu uma advertência do juiz.

Na chegada, Flordelis não falou com a imprensa, apenas o advogado Anderson Rollemberg, que afirmou, mais uma vez, que a deputada chegou "para provar sua inocência".

Nesta sexta-feira e no próximo dia 4 de dezembro, a juíza Nearis dos Santos Carvalho Arce, da 3° Vara, realiza audiência de instrução com 11 réus e 27 testemunhas, incluindo Flordelis.

Na última audiência, realizada no último dia 13, no Fórum de Niterói, a deputada afirmou que não matou Anderson do Carmo. "Eu não matei meu marido. Jamais faria isso. Nós vamos conseguir provar" , declarou ao entrar para depor.

