Flordelis chegou para prestar depoimento na 3ª Vara Criminal de Niterói Reginaldo Pimenta/Agência O DIA

Por Yuri Eiras

Publicado 27/11/2020 11:13 | Atualizado 27/11/2020 12:20

Rio - Luana Rangel Pimenta, esposa de Mizael, um dos filhos da deputada federal Flordelis, reforçou durante audiência nesta sexta-feira que a parlamentar planejou pelo menos duas outras vezes o assassinato do marido. O pastor Anderson do Carmo foi assassinado no dia 16 de junho do ano passado.

Durante a audiência, Luana afirmou que, em uma conversa entre 2017 e 2018, Flordelis costumava dizer que recebia mensagens divinas de que "o pastor ia morrer porque estava atrapalhando a obra de Deus". A nora de Flordelis reforçou também a versão de que ela teria tentado matar o pastor via envenenamento, colocando substâncias em sucos. Flordelis (PSD) chegou pontualmente às 9h na audiência desta sexta-feira , na 3° Vara Criminal de Niterói, em mais uma etapa do processo que a acusa de ser a mandante do assassinato do marido, o pastor Anderson do Carmo, no ano passado. Na audiência anterior, a deputada chegou 45 minutos atrasada e recebeu uma advertência do juiz.Durante a audiência, Luana afirmou que, em uma conversa entre 2017 e 2018, Flordelis costumava dizer que recebia mensagens divinas de que "o pastor ia morrer porque estava atrapalhando a obra de Deus". A nora de Flordelis reforçou também a versão de que ela teria tentado matar o pastor via envenenamento, colocando substâncias em sucos.