Por Bernardo Costa

Publicado 27/11/2020 19:59

Rio - No início da noite, após o depoimento de Cristiana Santos à juíza Nearis Carvalho Arce, da 3ª Vara Criminal de Niterói, o assistente de acusação do Ministério Público, Ângelo Máximo, comentou que o ponto mais revelador para as investigações foi a informação dita por Regiane, em depoimento, que Simone teria atirando contra as genitais do pastor Anderson do Carmo no dia do crime. A acusação será investigada pelo MP.Regiane contou que a informação foi dita a ela por Cristiana, que negou ter feito o relato em seu depoimento, que aconteceu na sequência. Ela disse que não presenciou o crime, pois estava dormindo sob efeito de remédios devido a uma depressão.Segundo Ângelo Máximo, a informação de que Simone teria feito os disparos contra as genitais do pastor será apurada pelo Ministério Público: "Agora vamos convocar a depor a pessoa que teria contado o caso para Cristiane. Esse nome não foi dito aqui nos depoimentos, mas nos temos essa informação. Vamos tentar localizar essa pessoa e chama-lá para depor", disse Máximo.