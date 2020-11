Tiroteio fecha Mercadão de Madureira e trecho entre as estações de BRT Manaceia e Galeão, no corredor da Transcarioca Arquivo Pessoal

Por Carina Petrenko*

Publicado 28/11/2020 19:13

Rio - Um intenso tiroteio entre policiais do 9ºBPM (Rocha Miranda) e criminosos da comunidade da Serrinha, em Madureira, na Zona Norte do Rio, assustou moradores na tarde deste sábado (28). Segundo informações da Polícia Militar, a ação deixou uma pessoa morta e duas feridas, que foram encaminhadas para a UPA de Irajá.

A vítima, identificada como Liliane Rodrigues da Costa, de 23 anos, estava grávida, deu entrada na unidade, mas veio a óbito. Outra vítima, identificada como Daiane Ribeiro Queiroz, de 23 anos está ferida. Um homem identificado como Pietro David Alvez, de 27 anos, também foi baleado. Os três foram encaminhados para a UPA de Irajá, segundo informações da assistente social e presidente da Associação de Moradores do Complexo da Serrinha, Elaine Casemiro.

Publicidade

Houve também impactos no trânsito e comércio da região. O Mercadão de Madureira fechou antes do previsto, enquanto o trecho entre a estação de BRT Manaceia e a estação Galeão, no corredor Transcarioca, precisou ser interrompido.



"Por volta de umas 16h uma pessoa atravessou correndo o Mercadão, um segurança prendeu e levou para a 29º (Madureira)", relata um funcionário do Mercadão. De acordo com ele, o o estabelecimento fechou as 17h por conta do tumulto causado por esse homem.



Publicidade

Com a morte da gestante, moradores do morro da Serrinha fizeram um protesto e também interromperam o trânsito na Avenida Edgard Romero.

Nos vídeos abaixo, feitos por moradores e pessoas que estavam no local, é possível ouvir os tiros e a confusão:

Publicidade

Tiroteio fecha Mercadão de Madureira e trecho entre as estações de BRT Manaceia e Galeão, no corredor da Transcarioca.#ODia pic.twitter.com/nUfytzK3En — Jornal O Dia (@jornalodia) November 28, 2020

A coordenação médica da UPA Irajá informou que Pietro David Alvez deu entrada com quadro estável e já não se encontra mais na unidade e Daiane Ribeiro Queiroz foi medicada e liberada. Liliane Rodrigues da Costa deu entrada, foi atendida, mas não resistiu e veio a óbito.

Publicidade

*Estagiária sob supervisão de Yuri Hernandes