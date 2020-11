Rio de Janeiro

'Ela tinha medo de ser morta', conta prima de vítima de feminicídio em Arraial do Cabo

Daniele Souza Gomes foi morta na frente de uma das três filhas do casal, de 15 anos, e do sobrinho de apenas 3. Ex-marido é apontado como autor do crime

