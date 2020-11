Liliane Rodrigues, de 23 anos, morta durante tiroteio na Serrinha, em Madureira Reprodução

Por O Dia

Publicado 29/11/2020 08:26

Rio - Será enterrado no fim da tarde deste domingo (29), no cemitério de Irajá, na Zona Norte, o corpo da dona de casa Liliane Rodrigues da Costa, de 23 anos, morta na tarde deste sábado (28) depois de ser baleada durante um tiroteio entre policiais e traficantes, na comunidade da Serrinha, em Madureira, na Zona Norte do Rio.



Moradores da comunidade voltaram a contestar a versão dada pela PM, de que uma viatura policial que auxiliava a chegada das urnas eletrônicas em um colégio eleitoral teria sido atacada. A assistente social Eliane da Silva Casemiro disse que os policiais usaram dois veículos blindados para entrar na comunidade.



Adriele Rodrigues, irmã de Liliane, disse que os policiais já entraram na comunidade atirando. Havia uma festa com crianças no meio da rua no momento do tiroteio.



"Foi uma operação. Eles chegaram atirando do nada, foi uma correria só. Na comunidade estava tendo uma festa com brinquedos para as crianças. E eles chegaram atirando sem se preocupar com ninguém”, contou.



No tiroteio, três pessoas foram baleadas. Todas foram socorridas para a UPA da região. Pietro David Alvez, de 27 anos, foi baleado na perna e foi liberado; Daiane Ribeiro Queiroz foi ferida na perna por estilhaços de uma bomba e também teve alta. Liliane Rodrigues não resistiu e morreu. A família desconfiava que ela estava grávida, mas a unidade hospitalar não confirmou a informação.



Em nota, neste sábado, a PM negou qualquer operação policial na Serrinha.



DIFICULDADES PARA O ENTERRO



A assistente social Eliane da Silva contou que a família da jovem Liliane estava com dificuldades para realizar o sepultamento dela.



A família contou com a ajuda de moradores da Serrinha para conseguir pagar o enterro. O horário ainda não foi confirmado.

Segundo a plataforma Fogo Cruzado, Liliane é a 35ª pessoa atingida por um tiro dentro de casa, em 2020. Dessas, 14 foram por bala perdida, seis vítimas morreram.



No total, este ano 146 pessoas foram atingidas por bala perdida na Região Metropolitana do Rio - 110 feridos e 36 mortos-.



CANTOR BELO NA SERRINHA



Moradores contaram que o cantor Belo realizaria um show para os moradores da Serrinha. Por conta da operação policial, que durou mais de 4 horas, o evento foi cancelado.



Além do cantor, o show teria a participação de outros artistas e DJs.



REFLEXOS NA REGIÃO



Por conta do tiroteio, a Avenida Ministro Edgard Romero ficou interditada para a passagem de veículos, entre às 18h e 21h30.



Os ônibus do BRT Transcarioca pararam de circular no trecho entre o Galeão e a estação Mercadão.



Houve perseguição dentro do Mercadão de Madureira. Segundo informações, um suspeito fugia do cerco policial. O maior centro comercial do bairro fechou as portas mais cedo.