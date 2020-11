Perseguição seguida de tiroteio assusta motoristas na Avenida Brasil Divulgação

Por O Dia

Publicado 29/11/2020 11:21 | Atualizado 29/11/2020 11:23

Rio - Uma perseguição policial seguida de tiroteio assustou motoristas que passavam pela Avenida Brasil, no fim da manhã deste domingo (29), na altura do Complexo da Maré, na Zona Norte.



Segundo informações iniciais da PM, há pessoas feriadas por conta de um acidente com um carro que capotou. A polícia não informou se o veículo era usado pelos bandidos.



Por conta do acidente, uma faixa da pista do meio, sentido Zona Oeste, está interditada.



Moradores da região relataram nas redes sociais sobre o incidente. Houve relatos de carros voltando na contramão, mas o fato não foi confirmado pela PM.



Em atualização...