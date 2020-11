Mulher que fez parte do grupo 'Guardiões do Crivella' acampa na porta do Gávea Golf Club Divulgação

Por Lucas Cardoso

Rio - Dois apoiadores que fizeram parte do grupo "Guardiões do Crivella" foram até o Gávea Golf Club, em São Conrado, Zona Sul, na manhã deste domingo (29), para hostilizar o candidato à prefeitura do Rio Eduardo Paes (DEM) enquanto o político votava. Melissa Sá Moutinho e Elias Lira Guilherme davam plantões na porta de unidades de saúde do município e são moradores da Rocinha.



A dupla, acompanhado de outros dois apoiadores de Crivella, que usavam adesivos do Republicano, partido do atual prefeito, chegou pouco antes de Paes na zona eleitoral. Ao perceberem a movimentação do grupo, seguranças se aproximaram e pediram, sem sucesso, que o grupo se retirasse.



Assim que Paes entrou no local, acompanhado da esposa e filhos, os apoiadores gritaram frases contra o candidato como: "Fora bandido", "Eduardo Paes ladrão" e "Você vai destruir o Rio ".



Gritos abafados, logo em seguida, por apoiadores de Paes que votavam na seção. "É 25 neles!", gritou uma simpatizante do democrata. Eduardo chegou a acenar, em agradecimento.



Elias e Melissa tinham cargo na Secretaria Municipal da Casa Civil, com salários de R$ 2.695,56 e R$ 3 mil, respectivamente.



A dupla atuaria junto em plantões na porta do CER Leblon, no Leblon, e em unidades da Clínica da Família na comunidade da Rocinha.



A assessoria do candidato Eduardo Paes disse que não comentaria o caso, por se tratar se uma situação pequena.



O TRE-RJ foi procurado, mas ainda não se pronunciou.