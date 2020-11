Por O Dia

Publicado 30/11/2020 00:00

Um policial militar morreu e outro ficou ferido em uma troca de tiros com bandidos na Rodovia Washington Luís, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, ontem. Os dois foram levados para o Hospital Municipal Moacyr do Carmo. Atingido na cabeça por disparo de fuzil, o soldado Paulo Roberto dos Santos Ferreira Junior, de 36 anos, não resistiu.

Segundo a Secretaria de Estado de Polícia Militar, após alerta de roubo de carga, PMs montaram cerco tático na Rodovia Washington Luís, na altura da Avenida Brasil. Ao tentar realizar abordagem a um veículo suspeito, a equipe foi atacada pelos criminosos, que conseguiram passar pela barreira policial.

De acordo com a corporação, policiais do Batalhão de Policiamento em Vias Expressas (BPVE) iniciaram um cerco tático e localizaram um veículo com as características informadas pelo rádio. Na tentativa de fugir novamente, os suspeitos bateram com o carro em uma mureta, abandonaram o veículo e seguiram para dentro da Favela Parque União, no Complexo da Maré.

Ferreira Júnior era lotado no 15º BPM (Duque de Caxias) e estava na Polícia Militar havia apenas um ano. Ele deixa esposa e duas filhas. Até o fechamento desta edição, não havia informação sobre o enterro.

No mesmo confronto, outro policial foi baleado no braço. Seu estado de saúde é estável.