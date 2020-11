O momento em que Yago Figueiredo, o Joaquim, é preso na Praia da Barra Reprodução

Por O Dia

Publicado 29/11/2020 17:53 | Atualizado 29/11/2020 18:35

Rio - A Polícia Civil prendeu, na Praia da Barra, na tarde desta sexta-feira, Yago Figueiredo. Também conhecido como Joaquim, ele foi capturado após troca de informações entre os setores de inteligência policial da 17ª DP e da UPP da Mangueira. Segundo a polícia, contra ele havia um mandado de prisão pelos crimes de roubo e tráfico de drogas.

De acordo com a Polícia Civil, Yago Figueiredo tem grande relevância na hierarquia da facção que atua na comunidade da Mangueira, onde exercia a função de gerente do tráfico na localidade da Prata. Os investigadores apontam Yago como responsável por um dos núcleos de assaltantes da comunidade, que realiza roubos a lojas de departamentos e centros de distribuição.

Segundo a polícia, Yago também já atuou na segurança pessoal do traficante "Nego", que é apontado como sendo o responsável pelo tráfico de drogas na comunidade da Formiga, na Tijuca.

Os policiais divulgaram vídeo do momento da prisão. Yago Figueiredo estava sentado em uma cadeira de praia quando foi surpreendido pelos policiais na faixa de areia, entre banhistas. Pelo menos quatro policiais, armados com pistolas, aparecem nas imagens. Não houve reação por parte do bandido, que foi algemado e conduzido pelos agentes.