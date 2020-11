Ester (Nicette Bruno) Globo/Paulo Belote

Por O Dia

Publicado 29/11/2020 22:57 | Atualizado 29/11/2020 23:02

Beth Goulart usou as redes sociais para comunicar que a mãe, Nicette Bruno, de 87 anos, foi diagnosticada com coronavírus.

A atriz está internada na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) da Casa de Saúde São José, na Zona Sul do Rio. Segundo Beth informa no vídeo, apesar do diagnóstico, a mãe está bem.

"Não tenho uma notícia muito agradável, mas estamos numa pandemia. Infelizmente, mamãe pegou Covid. Mas ela está bem, está internada no CTI, mas está com uma ventilação não invasiva, não está intubada e eu creio que ela vai sair dessa com muita fé", disse Beth.

Além disso, ela também pediu orações à mâe. "Conto com a sua oração, com o seu pensamento positivo, que isso é o que a gente mais pode fazer para ajudar as pessoas que estão nessa situação. Não é só ela, estamos todos vivendo uma situação como essa. Desejo força e fé para todos que estão passando por isso nesse momento".

