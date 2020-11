Ex-PM indiciado pela morte do irmão do deputado Marcelo Freixo comemora a vitória de Capitão Nelson em São Gonçalo Reprodução

Por O Dia

Publicado 30/11/2020 08:31 | Atualizado 30/11/2020 10:51





Montibelo celebrou a vitória de capitão Nelson em sua página oficial do Instagram. “Fiz questão de dar um abraço no amigo e agora Prefeito de São Gonçalo, Capitão Nelson! Parabéns pela vitória! São Gonçalo confia em você!”, disse.



O presidente da Porto da Pedra concorreu ao cargo de vereador pelo Partido Liberal (PL) e teve 1.197 votos, ficando como suplente.



Para a Polícia Civil, Montibelo e o policial militar Marcelo dos Reis Freitas foram os mandantes do assassinato de Renato Ribeiro Freixo. O também PM Alexandre Ramos foi apontado como executor. O crime ocorreu em junho de 2006, quando a vítima chegava em casa, em Piratininga, na Região Oceânica de Niterói.



A assessoria do político foi procurada, mas ainda não se manifestou.



CITADO NA CPI DAS MILÍCIAS



Eleito prefeito de São Gonçalo, Capitão Nelson foi citado no relatório final da CPI das Milícias da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj), em 2008.



Na ocasião, ele foi apontado como chefe de um grupo paramilitar que atuava no bairro Jardim Catarina. Atualmente a região é controlada pela maior facção criminosa do estado.



O político nega envolvimento com a milícia.