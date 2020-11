Explosão de botijão de gás deixa cinco pessoas feridas em Meriti. Divulgação

Por O Dia

Publicado 30/11/2020 11:45

Rio - Morreu a menina de cinco anos que foi vítima, junto com a sua família, de uma explosão de gás em cas a, em São João de Meriti, na Baixada Fluminense. Maria Eduarda Gomes da Silva sofreu uma parada cardiorrespiratória e foi a óbito neste domingo às 14h10, informa a Prefeitura de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense.

O local foi totalmente isolado pela Defesa Civil, para evitar riscos. Divulgação

Maria Eduarda foi uma das quatro vítimas de queimaduras por explosão domiciliar de botijão de gás em acidente acontecido no último dia 25, no município de São João de Meriti. Ela sofreu acidente com queimadura de 2º grau em 55% do corpo. Estava no CTI Pediátrico do Hospital Adão Pereira Nunes. Desde sua internação seu estado era gravíssimo e respirava com ajuda de aparelhos.

O caso aconteceu na rua Manuel Cunha, bairro Coelho da Rocha, por volta das 4h50.



Os demais pacientes, membros da mesma família, são: Jorge Alexandre Gomes da Silva, 8 anos, Jorge Luís Pereira da Silva, 60 anos, e Jéssica Gomes da Silva, 25 anos, todos estão internados.



Jorge Alexandre Gomes da Silva, 8 anos, está com 45% do corpo queimado. Ele está no CTI Pediátrico e respirando em ar ambiente. Seu estado é estável;

Jorge Luiz Pereira da Silva, 45 anos, encontra-se grave em CTI, respirando por aparelhos, com sedação e medicamentos analgésicos. Seu

estado é grave, mas estável no momento. Segue monitorado pela terapia intensiva;

Jéssica Gomes da Silva, 25 anos, encontra-se no CTI, respirando por aparelhos, sedada com medicamentos para dor. O estado de saúde da

paciente é grave, mas estável e com monitoração contínua na terapia intensiva.