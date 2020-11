Desembargador Henrique Figueira (Foto: Matheus Salomão/AMAERJ)

Publicado 30/11/2020 13:40

Rio - O desembargador Henrique Carlos de Andrade Figueira foi eleito, nesta segunda-feira (30), presidente do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro com 95 votos (53,67%). Figueira derrotou o desembargador Bernardo Garcez, que teve 78 votos (44,07%). Houve quatro votos nulos.

“Muito emocionado. O reconhecimento dos meus queridos amigos e colegas é o coroamento de uma carreira. Cheguei no Tribunal e sempre me pautei pelo respeito à Justiça, aos colegas, aos jurisdicionados. Fiz a minha vida com toda a correção possível, amealhei vários amigos. Este momento é muito especial, me torna um homem realizado. Agradeço a todos, aos meus pais, minha mulher, filhos e netos e aos queridos amigos”, disse o desembargador.



Em eleição eletrônica, os desembargadores puderam votar presencialmente no fórum ou de forma remota, por conta da pandemia do coronavírus.

Carreira



Atualmente, Figueira preside a 5ª Câmara Cível, também foi juiz auxiliar presidência (2001 a 2003) e da 3ª vice-presidência do TJ (1996 a 1999). É desembargador há 17 anos. Presidiu a Mútua dos Magistrados (2009 a 2012) e atuou como diretor-adjunto da AMAERJ (1994 a 1996 e 1998 a 2000).