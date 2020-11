Prefeitura do Rio oferece cirurgias gratuitas de castração de cães e gatos Hudson Pontes/Prefeitura do Rio

Por O Dia

Publicado 30/11/2020 14:30

Rio - A Prefeitura do Rio, por meio da Subsecretaria municipal de Bem Estar Animal (Subem), realizará nesta terça-feira, o agendamento online para cirurgias de castração para cães e gatos que acontecerão em dezembro.

Serão oferecidas 5.944 vagas: 844 para cadelas; 988 cães; 1.228 para gatas; 2.884 para gatos. Todas estarão disponíveis a partir das 10h desta terça-feira. Imediatamente após o preenchimento das vagas, o agendamento será encerrado.

“Estamos trabalhando intensamente para melhorar o sistema de agendamento. Sabemos a importância desse serviço à população, pois o abandono muitas vezes vem por falta de recursos para tratar seu animal doente, ou fazer uma castração. Quando castramos um animal, estamos combatendo também o abandono em nossa cidade", afirmou O subsecretário de Bem-Estar Animal, Fábio Souza.





Como agendar:



O agendamento deve ser feito pelo No ano de 2019, a Subem esterilizou 21.067 animais e fez 24.534 atendimentos clínicos. Em 2020, apesar da pandemia, o atendimento continuou. De janeiro a outubro deste ano, foram esterilizados 22. 475 animais, e realizados 27.185 atendimentos clínicos.O agendamento deve ser feito pelo site . No primeiro acesso, é necessário clicar em “Quero me cadastrar” na parte de baixo da página e preencher os dados. Caso já tenha cadastro, basta preencher os campos CPF e senha, e depois selecionar a opção “Agendar Esterilização de Animais”.

Para conseguir realizar a castração, o responsável pelo cadastro deverá ter mais de 18 anos, comparecer com o animal no dia agendado, portando original e cópia da identidade, CPF e comprovante de residência do município do Rio de Janeiro em seu nome. Apenas a pessoa cadastrada poderá levar o animal.

Cuidados pré-operatórios:

Antes de levar o seu bichinho para a cirurgia, é preciso tomar algumas precauções. Confira algumas recomendações para ter um pré-operatório bem-sucedido:

– O animal deve ter entre 4 meses e 7 anos;

– Pesar de 3,5 até 25 kg;

– Não estar no cio;

– Não estar amamentando;

– Não pode está gestante;

– Jejum absoluto de 08 até no máximo 12 horas, sem água e comida;

– Informar ao veterinário se o animal toma algum tipo de medicação que influencie no processo de coagulação, como AAS ou similar ou insulina;

– Dar banho no animal na véspera da cirurgia, antes do jejum. No caso das fêmeas, lavar a região da barriga também.

- Caso o animal agendado apresente febre, vômitos ou diarreia, a cirurgia será reagendada

Unidades de serviço de atendimento médica veterinária:

- U.S.M.V Ilha do Governador: Parque Manuel Bandeira - Cocotá - ao lado da Famig

- U.S.M.V Flamengo: Rua Marquês de Abrantes, N⁰55 - (Univeritas)

- U.S.M.V Paciência: Rua Cabo Bastos Cortes, s/n - esquina com a Rua Guarujá.

- U.S.M.V Bangu: Rua Sidney da Silveira altura do Nº97A - Praça Guilherme da Silveira

- U.S.M.V Campo Grande: Estrada do Tingui, altura do N⁰169, Praça da Oiticica

- U.S.M.V - Bonsucesso: Passarela 09 da Avenida Brasil ( Próximo ao hotel Stop Time)

- U.S.M.V. - Vicente de Carvalho: Largo Vicente de Carvalho - em frente ao número 96.

- U.S.M.V. Engenho de Dentro: Rua Dois de fevereiro, 711(Próximo ao Colégio Ulisses Pernambucano)

- U.S.M.V. Guaratiba: Estrada do Mato Alto, 5.620, na Fazenda Modelo.(Próximo a estação do BRT do Mato Alto)

Todos os serviços da SUBEM são gratuitos:

Dúvidas ou informações pelos telefones: (21) 2976-2893 e 2088-0097.

Ou acesse o Whatsapp: (21) 99399-3968.