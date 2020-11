O prefeito eleito Eduardo Paes (DEM) apresentou o futuro secretário de Saúde do município, Daniel Soranz Luciano Belford / Agência O Dia

Por Aline Cavalcante

Publicado 30/11/2020 15:41 | Atualizado 30/11/2020 16:33





Novos leitos e abastecimento de medicamentos

Rio - O prefeito eleito Eduardo Paes (DEM) disse, em entrevista coletiva na tarde desta segunda-feira (30), que a saúde será prioridade em seu governo e apresentou o futuro secretário da pasta, Daniel Soranz. Um plano com dez ações imediatas para combate ao coronavírus foram apresentadas e devem ser implementadas a partir de 1 de janeiro. Testagem e resultados mais rápidos, abertura de 100 leitos no Ronaldo Gazolla e retorno de cirurgias eletivas são as principais medidas."Eu já tinha anunciado que chamaria o ex-secretário Daniel Soranz. Pedi a ele que já fosse ao longo dos últimos 10 dias, trabalhando mesmo que não pudesse tomar nenhuma medida. Vamos trabalhar em parceria com o governo do Estado para alinharmos as medidas em relação à covid", afirmou Paes.O futuro secretário de Saúde falou sobre a pandemia da covid-19 no Rio e alertou que é necessário conseguir fazer mais testes rápidos e com menos burocracia. Ele disse que vai solicitar 450 mil testes ao governo federal, e que o Rio precisa aprender com as pandemias de outras doenças já enfrentadas no município, como a H1N1, dengue e a zika."Fazer o teste tem que ser fácil e para isso é preciso desburocratizar o processo. Os resultados também precisam sair mais rápidos, para isso vamos trabalhar com parcerias com a Fiocruz e laboratórios. Testagem é super importante para interromper a cadeia de transmissão da covid-19", explicou Soranz.

Soranz enfatizou que é preciso aumentar a transparência a respeito dos leitos disponíveis na rede municipal, além de abastecer as unidades com remédios que estão em falta. Segundo o futuro secretário, há falta de 46 medicamentos, o que representa 20% da grade.



"Vamos abrir 100 leitos no Hospital Municipal Ronaldo Gazzolla e resolver um problema crônico de desabastecimento. Faltam remédios importantes, de uso continuado. Falta até remédio para febre".



Cirurgias eletivas e preparo para vacinação



Outra medida anunciada foi a volta de cirurgias eletivas e exames. Segundo Daniel Soranz, 405 mil pacientes estão na fila à espera de uma cirurgia. "Não podemos achar que só tem covid. Têm pacientes com doenças crônicas que são graves precisando continuar com o tratamento".



Em seguida, Soranz falou da vacinação. "Temos que preparar o município para vacinação. Cerca de 25% das salas de vacinas precisam ser estruturadas, pois estão com problemas. Vamos retomar o trabalho das equipes demitidas durante a pandemia e renovar contratos com os profissionais".



Ao todo, dez medidas foram anunciadas por Soranz:



1- Disponibilizar testes rápidos



2- Transparência na ocupação de leitos por unidade



3- Abrir 100 leitos no Hospital Municipa Ronaldo Gazzolla



4- Abastecer as unidades com medicamentos



5- Rastreamento de pacientes por telefone (na rede pública ou privada)



6- Parcerias com as universidades para inquéritos sorológicos



7- Investir no suporte social



8- Retomar cirurgias eletivas



9- Preparar a rede para vacina contra covid-19



10- Investir na saúde mental pra tratar de casos de ansiedade e depressão