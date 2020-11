Paralisação durou cerca de 11 horas Reprodução / Rádio Motor

Por *Karen Rodrigues

Publicado 30/11/2020 16:55 | Atualizado 30/11/2020 17:10

Rio - Após a greve de ônibus feita por pelo menos 2,5 mil funcionários das viações Redentor e Futuro, que aconteceu neste domingo em Jacarepaguá, Barra e Recreio, ambos na Zona Oeste, o porta-voz do Tribunal Regional Eleitoral do Rio (TRE-RJ), Luiz Marcio Pereira, disse que irá enviar um relatório ao Ministério Público do Rio (MP). "Eu estou preparando um relatório que vai ser encaminhado ao MP e eles lá vão ver quais providências irão tomar partindo dos pontos de vista criminais e administrativos", afirmou.

Além disso, Luiz disse que no dia da paralisação foi até o local onde estavam os grevistas e lá, ambos chegaram a um acordo. Ele alegou ainda que a greve não atrapalhou o segundo turno das eleições.

"A situação estava tensa mas eu consegui conversar com algumas pessoas que estavam representando o grupo. Nós entramos em um acordo prévio que viabilizou a saída dos ônibus às 11h. Até às 12h, mais de 100 veículos, juntando as duas empresas, já estavam rodando. O maior índice de abstenção não foi lá [Jacarepaguá], foi em Copacabana. Nós conseguimos reverter o problema", finalizou.

A paralização

De acordo com o Consórcio Transcarioca, a paralisação se deu pois as empresas estavam pretendendo pagar o 13º salário dos funcionários divido em oito vezes. A medida teria sido anunciada na última sexta-feira (27) e pego os empregados de surpresa.

O vice-presidente do Sindicato dos Motoristas e Cobradores de Ônibus do Rio (Sintraturb-Rio), José Carlos Sacramento afirma que os funcionários e as empresas firmaram um acordo que estabeleceu que o 13º seria seja pago em duas vezes (50% em novembro e 50% no dia 20 de dezembro).

"Sabemos do momento delicado pelo qual as empresas estão passando, mas a categoria não pode sofrer as consequências pela falta de competência da administração", enfatizou José Carlos, dizendo que, por volta 8h, representantes do sindicato estavam nas empresas "para uma solução rápida da situação".

*Estagiária sob supervisão de Thiago Antunes