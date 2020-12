Agentes da prefeitura em fiscalização na Zona Norte Divulgação Seop / Prefeitura do Rio

Por O Dia

Publicado 30/11/2020 18:00 | Atualizado 30/11/2020 20:33

Rio - A Prefeitura do Rio, por meio da Secretaria Municipal de Ordem Pública (Seop), realizou, nesta segunda-feira, uma ação conjunta para fiscalizar um lava jato, que teve a estrutura removida, e outras atividades comerciais irregulares no bairro de Olaria, na Zona Norte. Com a participação de diversos órgãos municipais e estaduais, a força-tarefa desfez uma ligação clandestina de energia elétrica, e refez as instalações de dois hidrômetros violados.



De acordo com a prefeitura, ao todo, 17 ambulantes foram fiscalizados. Destes, 13 não possuíam autorização e foram orientados a deixar o local. Um trailer com banheiro químico e churrasqueira de tijolos também foi notificado a desocupar o espaço público. A ação resultou ainda em quatro infrações de trânsito e retirada de uma tonelada de resíduos.