Governador em exercício Cláudio Castro e o futuro prefeito do Rio, Eduardo Paes Estefan Radovicz / Agência O DIA

Por Yuri Eiras

Publicado 01/12/2020 15:20 | Atualizado 01/12/2020 16:21



Rio - O governador em exercício Cláudio Castro, o futuro prefeito do Rio, Eduardo Paes, e o futuro secretário municipal de Saúde, Daniel Soranz, já conversaram sobre medidas de combate à covid-19. Em entrevista coletiva no Palácio Guanabara, em Laranjeiras, na Zona Sul do Rio , Castro e Paes alinharam o discurso de descartar o lockdown e, no momento, também descartar a possibilidade de mudança de bandeira, como ocorreu em São Paulo – saiu da verde para a amarela.

"Discutimos a questão da covid-19. É um tema que nos aflige. Nosso futuro de secretário de Saúde já se encontrou com o governador. Os times vão trabalhar entrosados. Existe um conjunto de restrições que a gente precisa fiscalizar para que essas possam ser cumpridas, a população precisa colaborar conosco. Não há lockdown, não há quarentena, mas as pessoas precisam se cuidar", afirmou Paes. O futuro prefeito disse ser contra a abertura de hospitais de campanha e afirmou que "com o dinheiro gasto" pela Prefeitura, "daria para internar todo mundo no Copa Star, que é o hospital mais caro do Rio".



"Eu defendo que a gente implemente medidas que possam ser cumpridas pela população. Não me parece hoje que o lockdown é a medida mais adequada. As pessoas não estão cumprindo nem as medidas que estão colocadas aí. Hospital de campanha sempre achei desnecessário. A cidade do Rio conta com grande quantidade de leitos. O Hospital de Acari tem 100 leitos prontos que não estão usados por falta de pessoal. Para gastar esse dinheiro todo que a Prefeitura gastou, sairia mais barato internar todo mundo no Copa Star. Sou a favor da abertura de leitos já prontos", disse Paes.



Nesta terça-feira, a UFRJ recomendou que o Rio de Janeiro endureça as medidas de restrição à população. Apesar disso, Castro afirmou que a abertura de leitos no estado é suficiente para evitar o colapso do sistema de saúde. Até segunda-feira, a taxa de ocupação dos leitos de covid-19 na Rede Sus estava em 93% no município do Rio.



"Quando estávamos nas piores bandeiras, tínhamos um número x de leitos ocupados só de covid. Hoje, esses números diminuíram. Hoje não temos hospitais só de covid. Estamos aumentando essa base de leitos. Só nessa semana mais de quarenta eventos foram fechados. Essas medidas foram necessárias para que possamos ter um bom Natal. Com a economia funcionando, tudo integrado", disse o governador em exercício. "Todos os dias estamos abrindo leitos, os chamados leitos escondidos. É o momento de abrir leitos", completou.



Primeiro voto da vida de Castro foi em Eduardo Paes



Castro e Paes mostraram proximidade durante a entrevista coletiva. O governador em exercício disse que seu primeiro voto para vereador, em 1996, foi no futuro prefeito.



"O Eduardo e eu nos conhecemos há muitos anos. Foi meu primeiro voto, lá em 1996, para vereador. E agora a gente vai poder fazer muito por esse estado, essa cidade. Já conversamos sobre temas importantes. Isso aqui é o que vai ajudar o Rio a voltar a brilhar", disse Castro.