Usuários do cartão Giro poderão acessar e baixar as versões de jornais MetrôRio / Divulgação

Por O Dia

Publicado 01/12/2020 16:03 | Atualizado 01/12/2020 16:07

Rio - As novidades do MetrôRio, empresa do Grupo Invepar, para os clientes cadastrados do cartão Giro não param. Desta vez, quem fizer uma recarga a partir de R$ 25 pelo aplicativo ou no site (giro.metrorio.com.br/) terá 30 dias grátis de Bebanca, que reúne os maiores jornais e notícias do Brasil. Além disso, os interessados poderão continuar o acesso ao app do parceiro com 70% de desconto durante três meses e ficar por dentro das notícias em tempo real e de podcasts exclusivos. E ainda tem mais vantagens: também conseguem baixar as edições completas dos jornais O Dia, Meia Hora e Folha de São Paulo, para acompanhar informações de colunistas renomados, entre outros conteúdos.



Para participar da ação promocional de trinta dias gratuitos, o cliente do cartão Giro deve fazer o cadastro exclusivamente por meio do link que receberá por e-mail. O voucher é válido para um CPF até 16/03/2021.



Após o período de gratuidade, a Bebanca entrará em contato com o cliente também por e-mail para informar as instruções sobre a obtenção do plano de 70% de desconto para os três meses seguintes.



Sobre o cartão Giro



O Giro é o cartão de passagens do MetrôRio que pode ser recarregado online, no site giro.metrorio.com.br/ ou no aplicativo Giro MetrôRio, e oferece muitas vantagens em parceiros de mobilidade, serviços e entretenimento. O cartão permite que o cliente recupere os créditos, em caso de perda ou roubo, e acompanhe o uso no celular. Neste período de isolamento social, as novas parcerias ajudam a estimular o uso dos meios digitais para o pagamento da tarifa, promovendo a diminuição de filas e do manuseio de dinheiro, ações que contribuem para a prevenção da disseminação do coronavírus.